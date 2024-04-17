أمير نجران يطلق حملة “الدين يسر” التوعوية

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أطلق صاحب السمو الأمير جلـوي بن عبدالعزيز بن مسـاعـد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، حملة “الدين يسر” التوعوية التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وينفذها فرعها في المنطقة، بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة سعيد بن عبدالله الأحمري.

ونوه سموه بجهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التوعية الإرشاد، مؤكداً أهمية هذه الحملات لتوعية الفرد والمجتمع وتعزيز الوسطية والاعتدال التي حث عليها ديننا الإسلامي.

وأوضح الأحمري أن حملة “الدين يسر” تستهدف جميع أفراد المجتمع لبيان سماحة الدين الإسلامي وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال واليسر، إضافة إلى إيضاح الواجب الشرعي تجاه الدين وولاة الأمر والوطن ويسر الدين وسماحته عبر وسائل توعوية ومواد إعلامية منوعة.

وأعرب الأحمري عن شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه لجميع برامج الهيئة وحملاتها التوعوية والوقائية في المنطقة، ما أسهم في إنجاح برامجها وأنشطتها.