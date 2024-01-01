أمير نجران يطلق فعاليات مزاد الإبل و”المغازرة” في شرورة

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نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بتسمية عام 2024 بعام “الإبل”، احتفاءً بمكانتها وقيمتها الثقافية، لارتباطها بحضارة المملكة، وبوصفها موروثاً ثقافياً أصيلاً ومكوناً أساسياً للبناء الحضاري، مؤكداً أن مهرجانات الإبل في مناطق المملكة تعزز من الحراك الاقتصادي والثقافي وتسهم في تحقيق موارد مالية تعود بالنفع على المربين والملاك.

جاء ذلك خلال رعايته اليوم حفل إطلاق فعاليات مزاد الإبل، و”المغازرة” في محافظة شرورة, حيث بارك سموه مبادرة دعم الأسر المنتجة، بتسليمهم عربات الطعام وملحقاتها، بتنظيم من جمعية البر الخيرية بالمحافظة عبر بنك التنمية الاجتماعية بالمساهمة المجتمعية من مؤسسة العنقري.

وأطلق الأمير جلوي بن عبدالعزيز مسيرة الهجن “الهجانة”، التي تبرز ارتباط الإبل بالموروث التاريخي والثقافي بالمملكة.

وأوضح رئيس مزاد الإبل في محافظة شرورة نايف بن جزيان العتيبي، أن مزاد الإبل وما يصاحبه من فعاليات، أصبح عنصر جذب ومتنفس لمحبي الإبل، وعائداً ثقافياً واقتصادياً لسكان وزوار المحافظة.

وخلال الحفل، شاهد سمو أمير منطقة نجران والحضور مسابقة “مغازر” الإبل لإدرار الحليب، كما سلّم الخمسة الأوائل الفائزين “بالمغازر” جوائزهم.