أمير نجران يطَّلع على نقل المهام التشغيلية لشركة تطوير البيئة التعليمية TBC

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أطَّلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، على المهام التي نقلت من الإدارة العامة لتعليم منطقة نجران إلى شركة تطوير البيئة التعليمية TBC وعملها بشكل رئيسي في توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة، من خلال ما تقدمه من الخدمات في العمليات والإنشاءات وإدارة المرافق والاستثمار وإدارة الأصول وبرامج الشراكة بين القطاع العام والخاص.

كما استعرض سموه، تقريراً تضمن تهيئة وصيانة 15 مبنى تعليمي داخل مدينة نجران، مطلعاً على سير الاختبارات والاستعدادات التي تم اتخاذها في مدارس تعليم منطقة نجران لتوفير البيئة المناسبة التي تساعد الطلاب والطالبات في تأدية اختباراتهم في جوٍ من الطمأنينة والراحة، مما ينعكس إيجاباً على نتائجهم النهائية.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه اليوم، مدير عام التعليم بمنطقة نجران منصور بن عبدالله آل شريم، يرافقه المدير التنفيذي لشركة تطوير المباني بالمنطقة الجنوبية المهندس مبارك بن إبراهيم القحطاني.

ونوَّه سمو أمير منطقة نجران، بما توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – من دعم واهتمام بقطاع التعليم، مثمناً جهود معالي وزير التعليم في توفير البيئة التعليمة المناسبة التي تُسهم في تمكين أبناء وبنات الوطن من التعلم في بيئة تعليمية جاذبة وآمنة، مؤكداً أن أضخم استثمار هو التعليم، من خلال ما يعود على أبنائنا الطلاب والطالبات من علم وفائدة، وهذا يضاعف مسؤولية المعلم والمعلمة، والحرص في أداء هذه الرسالة، والتواصل المستمر مع الأسرة لأهمية دورها.

وبيّن المهندس القحطاني أن الشركة TBC تتولى مشاريع المباني المدرسية والتعليمية والمرافق الإدارية التابعة لوزارة التعليم، والعمل على طرح منافساتها وترسيتها وفقاً لنظامها، إضافة إلى توفير المباني وتوقيع عقودها والإشراف عليها بما فيها الأعمال الهندسية والتشغيلية وصيانتها وتطويرها، كما يشمل نشاط الشركة إدارة التصميم والإنشاء والتنفيذ للمباني التعليمية والمرافق المساندة لها والإشراف عليها، وتقديم جميع الخدمات ابتداءً من الخدمات الاستشارية والإدارية والتخطيط، مروراً بالصيانة وإعادة التأهيل والتجهيز والتأثيث.

وأضاف أن الشركة تعمل أيضاً على مبادرات عدة من تطوير برامج التربية الخاصة وبرامج الطفولة المبكرة وتحسين وسائل السلامة المدرسية، بالإضافة إلى تطوير الصالات الرياضية للبنات تحت مبادرة تحسين جودة الحياة. وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.