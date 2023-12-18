أمير نجران يعلن عن الانتهاء من دراسة تأسيس الصناديق العائلية بالمنطقة

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أعلن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في المجلس الأسبوعي “الاثنينية” اليوم، عن الانتهاء من دراسة تأسيس الصناديق العائلية بالمنطقة، لتعزيز التكافل الاجتماعي داخل القبيلة أو العائلة، عبر خدمة إلكترونية، تضمن السرعة والشفافية مع الجودة.

وأشار إلى عقد ورشة عمل في الأيام المقبلة حول هذه الخدمة، تحتضن مشايخ الشمل والمشايخ والنواب والمعرفين والأهالي.

وأوضح سمو أمير منطقة نجران في مجلسه الأسبوعي، بحضور رئيس وأعضاء لجنة شؤون الأسرة بالمنطقة، والمشايخ والأهالي، أن الأسرة هي نواة المجتمع السعودي، وبصلاحها واستقرارها يصلح المجتمع ويستقر, مؤكدا أهمية دور اللجنة في توصيف التحديات التي تواجه الأسرة بالمنطقة، في الجانب التنموي وغيره، لمناقشتها في مجلس المنطقة.

وشاهد سموه عرضاً مرئياً عن أنشطة لجنة شؤون الأسرة والفعاليات والمهرجانات التي تقدم لخدمتهم بمشاركة القطاعات الحكومية والأهلية.

من جانبه نوه عضو مجلس لجنة شؤون الأسرة محمد آل دخيل بجهود القيادة لتقديم جميع الخدمات لكبار السن ورعايتهم، مشيراً إلى إصدار اللجنة دليلاً إرشادياً للتعامل مع كبار السن والخدمات التي تقدم لهم.

فيما عبر سالم آل حنظل عن شكره نيابة عن كبار السن لسمو أمير المنطقة على تكريمه لهم وتوجيهه بتقديم جميع الخدمات لهم وتسهيل أمورهم.