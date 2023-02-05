أمير نجران يفتتح مهرجان العسل الأول

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افتتح صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، مهرجان العسل الأول، الذي ينظمه مركز بئر عسكر بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بنجران، وذلك بمركز الأمير مشعل للمؤتمرات والفعاليات، ويستمر ثلاثة أيام.

وتجول سموه داخل معرض مهرجان العسل، وشاهد معروضاته، مستمعاً إلى شرح عن المعرض الذي يتضمن مشاركة عدد من النحالين بمنطقة نجران، يعرضون أنواع العسل الذي تشتهر المنطقة بإنتاجه، مثل السدر والسمرة والشوكة والطلح، إلى جانب أركان الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والجمعيات المشاركة.

وفي ختام الجولة كرّم سمو أمير منطقة نجران الداعمين والرعاة والجهات المشاركة في المهرجان.