أمير نجران يكرم الفارس مشرف آل رجب

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ثمّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، اهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – في نقل رياضة الفروسية في المملكة إلى العالمية، مما كان له عظيم الأثر في تشجيع وتحفيز الشباب السعودي على ممارسة الرياضة وتطور قطاع الفروسية بالمملكة على نحو يتناسب مع قيمتها الحضارية وارتباطها بالتراث والثقافة، وبما يحقق المصالح الرياضية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية المرجوة.

جاء ذلك خلال تكريم سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، الفارس مشرف بن فارس آل رجب، مباركاً له حصوله على المركز الأول في البطولة الإلحاقية السادسة بالشوط العالي التي أقيمت بمدينة أبها، وكذلك حصوله على المركز الثاني لقفز الحواجز في بطولة دوري جاهز 2023.