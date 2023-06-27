أمير نجران يلتقي مدير جوازات المنطقة

المناطق_واس

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران أن خدمة الحجاج ضيوف الرحمن شرف والتزام تاريخي أصيل خصه الله بالمملكة حكومةً وشعبًا منذ تأسيس المملكة حتى هذا العهد الزاهر؛ انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله -، عبر سواعد وطنية سخرت لها كل الإمكانات اللازمة بما يلائم شرف الزمان والمكان لهذه الشعيرة المباركة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة مدير إدارة جوازات منطقة نجران العميد علي بن يحيى آل ناصر يرافقه عدد من منسوبي إدارة الجوازات.

واستعرض سموه تقريراً إحصائيًا عن الحجاج القادمين من الجمهورية اليمنية، عبر منفذ الوديعة، وتصنيف الحجاج بحسب الجنس والفئة العمرية، وترتيب الأيام بحسب الذروة في منفذ الوديعة.

وثمن سموه جهود رجال الجوازات والعاملين من جميع الجهات الحكومية والأهلية التي شاركت في استقبال حجاج جمهورية اليمن الشقيقة عبر منفذ الوديعة حتى استكملت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة، وفق واستراتيجية أداء رفيعة المستوى على مدار الساعة، في ظل الامكانيات الكبيرة التي وفرتها القيادة الرشيدة – أيدها الله – لهم من لحظة وصولهم حتى عودتهم لديارهم سالمين آمنين.