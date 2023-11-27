أمير نجران يلتقي وكلاء الإمارة والمحافظين

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أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أن أول معيار لتقييم أداء القيادات في الإمارة والمحافظات هو قدرتهم على تهيئة الصف الثاني لاستلام المهام القيادية.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، وكلاء الإمارة والمحافظين، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.

ونوّه سمو أمير منطقة نجران بما تحظى به المنطقة كسائر مناطق المملكة، من دعم سخي ورعاية كريمة من القيادة الرشيدة – حفظها الله – لكل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم والزائر، معربًا عن شكره لسمو وزير الداخلية على حرصه واهتمامه بتطوير أعمال الإمارة.

وشدّدّ سموه على العمل بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل، في تنفيذ المهام ومباشرة المسؤوليات، وتقييم أداء عمل الموظفين بدقة وموضوعية، حاثًا على أهمية تعزيز التواصل المجتمعي بما يخدم المصلحة العامة، والعمل على تحقيق التكامل بين الجهات، مع متابعة أدائها ومعرفة سير تنفيذ المشاريع، ورفع تقرير دوري بذلك.