أمير نجران ينوه بالاتفاقية بين جمعية العناية بمساجد الطرق وأحد المواطنين

المناطق_واس

نوه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم في مكتبه بالإمارة، بالاتفاقية الموقعة بين جمعية العناية بمساجد الطرق والمواطن محمد بن صالح آل رزق، الذي أسهم في التنازل عن أرضه الواقعة على الطريق الدولي بين “نجران – خباش – حبونا” لإقامة مسجد عليها، بحضور مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة مشعل العتيبي، والمدير التنفيذي لجمعية العناية بالمساجد بالطرق عمر المبارك.

وثمن سموه العمل الخيري الذي قام به المواطن الذي يجسد المشاركة المجتمعية والإسهام في الأعمال الخيرية.

من جانبه أوضح المبارك أن الجمعية تعنى بمساجد الطرق ومرافقها من البناء والتجهيز والصيانة والنظافة لخدمة المسافرين على الطرق.