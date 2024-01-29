أمير نجران ينوه بدور الإعلام في نقل ما تتمتع به المملكة من نهضة تنموية شاملة

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نوَّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بالجهود التي توليها القيادة الرشيدة -أيدها الله – للإعلام بجميع وسائله في النهوض به لمستويات احترافية، ونقل ما تتمتع به المملكة من نهضة تنموية وحضارية وثقافية، وما يتحلى به المجتمع من قيم وأخلاق حميدة بما يواكب المنجزات الوطنية في جميع الأصعدة، ويعمل على إبراز المقدرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإظهار الصورة المشرقة للمملكة داخلياً وخارجياً.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بالمنطقة، علي بن مبارك بن بلال ، وعددًا من منسوبي المكتب.

واطَّلعَ سموه خلال اللقاء على التقرير السنوي لمكتب وكالة الأنباء السعودية بنجران والمشتمل على تقارير إخبارية وتحقيقات متنوعة بثتها “واس” خلال العام المنصرم 2023.

وثمَّنَ سموه دور مكتب وكالة الأنباء السعودية بنجران وجهوده الإعلامية المستمرة في تغطية أخبار المنطقة، ومواكبة تطورها، وإظهار مسيرة تنميتها التي أولتها القيادة الرشيدة كل اهتمامها كسائر مناطق المملكة.

من جهته عبّر مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بنجران عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه المستمر لمكتب وكالة الأنباء السعودية بالمنطقة، الذي أثمر عن إسهامها في إبراز ما تشهده المنطقة من تطور ملحوظ في مجالات التنمية كافة.