أمير نجران يُدشن البرنامج الوطني لمشروع زكاة الفطر الموحد بالمنطقة

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نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران باهتمام ودعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – لجميع الأعمال الخيرية، والحرص على تطوير وتنظيم العمل الخيري، لضمان الدقة والشفافية والوضوح في وصوله لمستحقيه، وفق رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال تدشين سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، البرنامج الوطني لمشروع زكاة الفطرالموحد بالمنطقة الذي تشرف عليه المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع” بحضور رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بنجران الدكتور صالح بن نمران الحارثي.

واستمع سموه لشرحٍ من الحارثي عن آلية العمل الإلكتروني في إخراج زكاة الفطر في وقتها المحدد وتحديد المستفيدين بالتعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة، بما يضمن سرعة إيصال الزكاة لمستحقيها من خلال خيارات السداد السريعة الآمنة وتوزيعها بتقنية عالية في سبيل تحقيق التيسيرعلى المتبرعين والمحتاجين.

وأكد سمو أمير منطقة نجران أهمية الاستفادة من التقنية في إيصال المساعدات لمستحقيها عبر المنصات الوطنية المختلفة التي أثبتت نجاحها ولله الحمد، مثمناً سموه جهود القائمين على منصة “تبرع” في سبيل تحقيق التيسير وخدمة شعيرة زكاة الفطر ومستفيديها.