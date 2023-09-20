أمير نجران يُدشِّن مبادرة بناء مسجد أهالي المنطقة ومنسوبي الإمارة

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دشَّنَ صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بالأمارة ، مبادرة بناء مسجد أهالي منطقة نجران ومنسوبي الإمارة, بحضور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة مشعل العتيبي ، والمدير التنفيذي لجمعية العناية بالمساجد بالطرق المهندس عمر المبارك ، والمواطن محمد آل رزق الذي ساهم في المبادرة بالتنازل عن أرضه الواقعة على الطريق الدولي بين ” نجران – خباش – حبونا ” لإقامة مسجد عليها.

وثمَّنَ سمو أمير منطقة نجران العمل الخيري الذي قام به المواطن محمد آل رزق، مؤكداً أن هذه المبادرة جزء مما تربى عليه الشعب السعودي الذي يسارع دائماً للمشاركة والإسهام في الأعمال الخيرية.