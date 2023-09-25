أمير نجران يُدشِّن مشروع إستراتيجية تطوير الإدارة العامة للموارد البشرية

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أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أهمية التدريب لمنسوبي إمارة المنطقة وإكسابهم المزيد من الخبرات التي تسهم بتنمية مهارات الموظف في مختلف المجالات، مما ينعكس بشكل إيجابي على الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال تدشين سموه اليوم، مشروع إستراتيجية تطوير الإدارة العامة للموارد البشرية، الهادفة إلى نقل الإدارة من الدور التشغيلي إلى الإستراتيجي، وذلك عبر إطلاق عدد من المشاريع الإستراتيجية وتطوير إجراءات العمل داخل الإدارة، والاستثمار في رأس المال البشري عن طريق مشروع تدريب القوى العاملة في عدة مسارات تدريبية، وتخطيط التعاقب الوظيفي بهدف إعداد قيادات الصف الثاني، وتفعيل إدارات التواصل الداخلي والتميز المؤسسي، ووحدة التطوع، ومشروع الانضباط الوظيفي الهادف إلى نشر مفهوم الرقابة الذاتية.

كما شملت الإستراتيجية مشروع تحقيق التكافؤ في الفرص بين الجنسين بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي، إضافةً إلى مشروع دراسة التحديات والعقبات لسد الفجوة بين الجنسين.