أمير نجران يُكرِّم مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة سابقاً ويهنئ المدير المُعيَّن حديثاً

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كرّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بمكتبه اليوم، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة سابقاً العقيد عبدالرحمن بن معيض الحارثي، بمناسبة نقله إلى منطقة عسير، كما هنأ العقيد يحيى بن عبدالله الشهراني بالثقة بتعيينه مديراً لإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة.

وتمنى سموه للعقيد الحارثي، والشهراني التوفيق والعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

ونوّه سمو أمير منطقة نجران بدور رجال مكافحة المخدرات وتضحياتهم في خدمة الدين والوطن، وجهودهم في الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، إضافةً إلى ما يقومون به من تفعيل للجوانب الإرشادية والتوعوية للمجتمع من خلال مشاركتهم في المناسبات الوطنية والاجتماعية وتنظيم المعارض التوعوية بأضرار المخدرات على الفرد والمجتمع والتحذير من خطرها، مثمناً حرص ومتابعة سمو وزير الداخلية، والدعم الذي تحظى به المديرية فيما يخدم المصلحة العامة.

من جهتهما، عبّر اللواء القرني، والعقيد الحارثي، عن شكرهما على ما لقياه من دعم من سمو أمير المنطقة الذي كان له كبير الأثر في تحقيق العديد من الإنجازات، ودافعاً كبيراً لبذل المزيد من العطاء في خدمة الوطن.