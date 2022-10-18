أمينِ منطقة الرياض يحضرُ حفلَ سفارة جمهورية سويسرا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها

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نيابةً عن صاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حضرَ صاحبُ السموِّ الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيَّاف أمين المنطقة اليوم, حفلَ سفارة جمهورية سويسرا الاتحادية لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات في الرياض.

وكان في استقبال سموِّه لدى وصوله مقرَّ الحفل سفيرُ جمهورية سويسرا الاتحادية لدى المملكة الدكتور أندريه شالر، وعددٌ من منسوبي السفارة.

حضرَ الحفلَ وكيلُ وزارةِ الخارجية لشؤون المراسم المكلَّف عبدالمجيد السماري، وعددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.