أمين الباحة يتفقد مشروع مبنى بلدية بلجرشي ويوجه بتطوير سوق السبت

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اطلع أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط على سير العمل في مشروع إنشاء مبنى البلدية الفرعية بمحافظة بلجرشي، التي بلغت نسبة الإنجاز فيه 95% ويقع على مساحة 10 آلاف متر مربع، موجهاً خلال زيارته للمحافظة أمس بسرعة استكمال أعمال الموقع العام تمهيداً لافتتاح الفرع لتقديم الخدمات البلدية للقرى والأهالي في جنوب المحافظة.

كما قام الدكتور السواط بزيارة لسوق السبت‬ بلجرشي‬ ووجه بإعادة تأهيل السوق من خلال توسعة المداخل وتجديد الأرضيات والممرات والأرصفة وتوفير عناصر السلامة وإزالة التشوه البصري‬ وتحسين المشهد الحضري للمحلات وواجهات المباني بالسوق وفق هوية المحافظة.

وتخلل الزيارة اجتماعًا مع رئيس بلدية بلجرشي ومديري الإدارات والأقسام، واطلع على سير العمل، وناقش احتياجات التنمية البلدية بالمحافظة وقراها، كما التقى بعدد من المواطنين, واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.