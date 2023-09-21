أمين الباحة يُكرِّم الإعلاميين والإعلاميات المشاركين في صيف المنطقة

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كرَّم أمين منطقة الباحة رئيس اللجنة التنفيذية لفعاليات مهرجان المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط، رئيس وأعضاء اللجنة الإعلامية بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة الباحة للشؤون التنموية المهندس جديع القحطاني.

وأوضح الدكتور السواط أن التكريم يأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, وذلك نظير ماقدمه الإعلام الرسمي، والإعلاميين والإعلاميات بالمنطقة من إبراز لجميع الفعاليات لصيف المنطقة للعام الماضي, الذين كان لهم دور كبير في إنجاح الفعاليات.

من جانبهم، أشاد الإعلاميون والإعلاميات المكرمون بهذه اللفتة الكريمة من سمو أمير منطقة الباحة، مؤكدين أن هذا التكريم يمنحهم الحافز على بذل المزيد من الجهود لنقل الصورة المشرقة للفعاليات والأنشطة المقامة بالمنطقة.

وكرَّم أمين منطقة الباحة في ختام الحفل، الشؤون الإعلامية بالإمارة، ووكالة الأنباء السعودية, وتلفزيون الباحة، ومختلف الجهات الإعلامية.