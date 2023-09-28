أمين الجوف يبحث مع رئيس المنظمة العربية للسياحة تعزيز جاذبية المنطقة

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بحث أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان مع رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، أوجه التنسيق والتعاون بين الأمانة والمنظمة لتعزيز الجاذبية السياحية لمنطقة الجوف، وذلك بمقر الأمانة في مدينة سكاكا.

وأشار المهندس الشرعان إلى الاهتمام الذي توليه المملكة بتطوير القطاع السياحي من خلال عددٍ من البرامج، مؤكدًا أن المنطقة تشهد العديد من المهرجانات والفعاليات المتميزة، وتحتضن مواقع سياحية وأثرية جاذبة، شهدت عددًا من مشاريع الترميم والتطوير من قبل الأمانة والجهات المختصة، في ظل دعم واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، كما ثمَّن الشرعان جهود المنظمة العربية للسياحة في تنمية القطاع السياحي.

من جانبه نوَّه آل فهيد بالمزايا والمقومات السياحية التي تتمتع بها منطقة الجوف.