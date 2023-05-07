أمين الجوف يقف ميدانيا على المشروعات والخدمات البلدية بمحافظة القريات

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وقف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان على سير المشروعات البلدية تحت التنفيذ والخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين بمحافظة القريات.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية نفذها اليوم، شملت عددا من المشروعات البلدية لتطوير وصيانة الطرق والحدائق والمسطحات الخضراء وشبكات الإنارة، ومتابعة أعمال تحسين المشهد الحضري والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

وأوضح الشرعان أن الجولة التي تأتي بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تستهدف متابعة سير المشروعات والخدمات، والتأكد من تنفيذ المشروعات وفق المواصفات المعتمدة وفي إطار الجدول الزمني، ليستفيد منها المواطنون.