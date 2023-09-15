أمين الرياض يحضر حفل سفارة جمهورية نيبال

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نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، حضر صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية نيبال لدى المملكة بمناسبة يومها الوطني، وذلك بقصر الثقافة في حي السفارات بالرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية نيبال لدى المملكة نافاراج سوبيدي، وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.