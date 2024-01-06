أمين الرياض يرعى انطلاق أعمال مؤتمر الجمعية الدولية لدراسة البيئات التقليدية

المناطق _ واس

رعى صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، انطلاق أعمال مؤتمر الجمعية الدولية لدراسة البيئات التقليدية (IASTE)، تحت عنوان “ديناميكية التراث” الذي تستضيفه الأمانة، من 5 يناير ٢٠٢٤ ولمدة ٥ أيام، بالتعاون مع هيئة التراث وجامعة الملك سعود .

ويعد المؤتمر منصة حيوية لتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على التراث وتعزيز التفاعل بين التقاليد والحداثة، وذلك من خلال مشاركة عدد من الخبراء في مجالات العمارة، والتخطيط العمراني، وعلم الاجتماع، والتاريخ، لتعزيز مفاهيم تطوير المدن نحو مستقبل مستدام ومتنوع ثقافيًا.

ورحب سمو أمين الرياض، خلال كلمته أمام المؤتمر بالمشاركين، لافتًا النظر إلى أن هذه المناسبة ستوفر فرصة للباحثين من مختلف التخصصات لمشاركة أعمالهم ومناقشة نتائجهم ومنهجيات أبحاثهم وتطبيقاتهم العملية فيما يتعلق بالتراث بشكل عام، والتراث المعماري والعمراني بشكل خاص، مؤكدًا سعي الرياض للحفاظ على روابط تراثها وثقافتها في الوقت الذي تشهد فيه قفزات تنموية عالية، لتجسد بذلك استهدافها لتطبيق أحدث اتجاهات التقدم وتحضر التراث في آن واحد.

وبين سموه أن هذه المناسبة تتوافق مع رؤية أمانة منطقة الرياض في مجالات العمارة، والحفاظ على التراث، وتنمية المدن في المنطقة، منوهًا بجهود واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، بتحقيق تطور عمراني يجمع ما بين التاريخ والتنمية والحداثة في الرياض منذ أن كان أميرًا لها، عبر تنفيذ رؤى وفلسفات فريدة في بناء وتصميم المدينة، أدت إلى إنشاء مبانٍ ومعالم دائمة تحمل الطابع المعاصر والتقليدي في الوقت نفسه.

وحول مستقبل المدينة أوضح سموه، أن الرياض تقوم بدور رئيس على الساحة العالمية، وتنافس عواصم العالم في مختلف المجالات لتُبرز قدراتها وكفاءتها، مشيرًا إلى أن حصولها على استضافة الحدث العالمي الأبرز “إكسبو 2030″، يعد شاهدًا على استحقاق الرياض ورؤيتها الطموحة لهذه الثقة.

وأكد أن ما يشاهده زوار الرياض اليوم ليس إلا لمحة بسيطة عن المستقبل الذي تصبو إليه، وقال: “نحن فخورون بأننا نستضيف العديد من التجارب الحضرية الأثرية والتاريخية، وندرك أهمية هذه الثروة الثقافية، نحن موطنٌ للدرعية، الموقع التاريخي للمملكة، والذي أصبح اليوم موقعًا معترفًا به من قبل اليونسكو، كما أن لدينا أيضًا حديقة الملك سلمان، التي تعد أكبر حديقة حضرية في العالم”، مضيفًا “قمنا أيضًا بإطلاق مبادرة الرياض الخضراء، وهي مشاريع تشجير حضرية طموحة تُعد الأكبر في العالم، وهذا ليس سوى جزء بسيط مما نعمل عليه بهدف إحداث تغيير إيجابي في المدينة”.