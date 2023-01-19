أمين الرياض يزور “سدايا” ويطّلع على جهودها في مجال المدن الذكية

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زار صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض اليوم، مقر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.

وعقد سمو أمين منطقة الرياض لقاءً مع معالي رئيس الهيئة الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي بحثا خلاله سُبل التعاون الثنائي بين الأمانة وسدايا لاسيما في التمكين الرقمي الذي تقدمه سدايا للجهات الحكومية، وكيفية الاستفادة من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي وتعزيز دورها في التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في منطقة الرياض.

بعد ذلك قام سموه بجولة في مقر “سدايا” واطّلع على أدوار مركز عمليات المدن الذكية، والمنصة الوطنية للمدن الذكية التي تدعم عدة قطاعات حيوية في المملكة، كما اطّلع على أهم أعمال “سدايا” في سبيل تحقيق رؤيتها الأوسع لمستقبل الذكاء الاصطناعي وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، والارتقاء بالمملكـة إلى الدول الرائدة في مجال الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.