أمين الرياض يُصدر تكليفات بتعيين رؤساء جدد لبلديات المنطقة

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أصدر أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، تكليفات جديدة لعددٍ من الكفاءات الوطنية لشغل مناصب رؤساء لبلديات المنطقة.

وأوضحت أمانة منطقة الرياض، أن التكليفات الجديدة جاءت بهدف تطوير منظومة العمل، والارتقاء بجودة الأداء على مستوى المحافظات والمراكز.

وتضمنت قائمة التكليفات الجديدة، تكليف عبدالمحسن الحمادي رئيساً لبلدية محافظة حريملاء، وعيد القرني رئيساً لبلدية محافظة الأفلاج، وفيصل الرشيدي رئيساً لبلدية محافظة السليل، ومسفر القحطاني رئيساً لبلدية محافظة روضة سدير.

وجرى تكليف بدر الدلبحي رئيساً لبلدية مركز الهياثم، وجاسم الدلبحي رئيساً لبلدية مركز بدائع العضيان، وحمد آل مخلص رئيساً لبلدية مركز الجلة وتبراك، ورائد العجرفي رئيساً لبلدية مركز الحصاة، وناصر بن سعيدان رئيساً لبلدية مركز عروى.