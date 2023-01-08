أمين الشرقية يتسلم شهادة ودرع مستشار سفير الجودة للبرنامج الوطني لسفراء الجودة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

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تسلم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الأحد 15/6/1444هـ؛ بمقر الأمانة، شهادة ودرع مستشار سفير الجودة للبرنامج الوطني لسفراء الجودة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، من قبل مدير عام المواصفات السعودية بالمنطقة الشرقية، الأستاذ أحمد بن يحي العبثاني، وذلك نظير جهود الأمانة في مسارات الجودة.

وتمنح هذه الشهادة بالبرنامج، كخبير في مجالات الجودة والتميز المؤسسي من ذوي الخبرة الواسعة في الممارسة، والاستشارات والتدريب، والأبحاث مما يسهم في تعزيز ورفع مستوى نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، من خلال الشراكة المجتمعية والعمل التطوعي، ونقل المعرفة لسفراء الجودة من خلال تقديم الدورات التدريبية التثقيفية التي تساهم في تطوير ورفع مستوى القدرات المعرفية للسفراء التي تمكنهم من تطبيق ونشر ثقافة الجودة.

من جانبه أكد معالي الأمين، اعتزازه بهذه الشهادة، التي لها دور مهم، وبارز يسهم في نقل المعرفة والخبرة، لتعزيز الجودة وتطور مساراتها مما ينعكس على أداء العمل، والمنظمات، إضافة لنشر ثقافة الجودة، منوها إلى أن أمانة الشرقية تضم مسارات عدة للجودة في العمل المؤسسي من أبرزها جائزة الأمين للتميز المؤسسي، التي تم استحداثها مؤخرا، والتي نظمت على مدى ثلاث سنوات متتالية، بهدف رفع جودة وأداء العمل، وتطوير منسوبيها، ورفع كفاءتهم، وتميز أداءهم.

من جهته ثمن مدير عام المواصفات السعودية بالمنطقة الشرقية الأستاذ، أحمد بن يحي العبثاني، دور الأمانة وتجاربها في مجال الجودة والتميز المؤسسي، مشيدا بانضمام معالي الأمين في البرنامج كونه قائد لمسيرة الجودة وتطورها، مؤكدا على أهمية الاستفادة من تجارب الأمانة الناجحة في مسارات الجودة واستنساخ تجاربها.

يذكر أن البرنامج الوطني لسفراء الجودة، هو برنامج وطني تطوعي، توعوي تدريبي؛ أطلقته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من أجل نشر ثقافة الجودة، والتوعية، والتدريب، والمساعدة في التأهيل في مجالات الجودة والتميز المؤسسي، وتعزيز التوعية بأهمية نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، وتطبيقاته في المجتمع، وبين مختلف القطاعات، وتعريف المجتمع بمفهوم الجودة والتميز المؤسسي، إضافة إلى دورها في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتأهيل السفراء وإكسابهم خبرات في مجالات الجودة المختلفة من خلال التدريب والتوعية، وزيادة التعاون والتواصل وإيجاد شراكات تفاعلية ومثمرة مع الجهات الوطنية، لرفع مستويات الأداء والوعي بالجودة والتميز المؤسسي، وبناء وتطوير قدرات الشباب والكفاءات في مجال تطبيقات الجودة والتميز المؤسسي، بجانب حث ومساعدة الجامعات والمؤسسات التعليمية على تبني برامج الجودة والتميز المؤسسي في مناهجها المختلفة، وجميع قطاعات الاعمال على تبني تطبيقات ومفاهيم الجودة.