أمين الشرقية يرأس الاجتماع التنسيقي للجنة الحد من حوادث الدهس بالمنطقة الشرقية

المناطق_الدمام

رأس معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الاثنين 06/04/1444هـ، الاجتماع التنسيقي للجنة الحد من حوادث الدهس بالمنطقة الشرقية؛ والذي يأتي لدراسة ومتابعة تنفيذ الحلول الفعالة في المجالات الضبطية والهندسية والتوعوية للحد من حوادث الدهس في مدن ومحافظات المنطقة، ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية، بمقر الأمانة.

وفي بداية الاجتماع رحّب معاليه بالقطاعات المشاركة ذات العلاقة، مثمّناً دورها في التطور الذي من شأنه أن يحمي المواطنين والمقيمين والزائرين كافةً، مؤكداً سعي الأمانة سعياً حثيثاً على إحداث نقلة نوعية في الخدمات البلدية التي تسهم في استيفاء كافة جوانب السلامة المرورية في مواقع الدهس بحاضرة الدمام، ويعتبر هذا التطور إنجازا كبيرا وخطوة نهتم في تفعيلها لمنع حوادث الدهس – بمشيئة الله -، كما أكد على أهمية هذه الاجتماعات للخروج بمرئيات وتوصيات تصب في الصالح العام وتقلل من النقاط الحرجة التي رصدت مسبقا.

عقب ذلك استعرض معاليه ما تم حول آلية العمل المقترحة، والتي جاء ضمنها الاجتماع التنسيقي لمناقشة آلية العمل متضمناً اللجان المقترحة، ومهام وآلية عمل اللجان والمعايير الرئيسية، وآلية قياس نتائج العمل، وتحديد مهام الجهات ذات العلاقة والمسؤوليات المطلوبة من كل جهة، وآلية الاجتماعات الدورية، وآلية الاتصال، وآلية التحليل والتقييم للمواقع الحرجة ، وآلية الدراسة والتنفيذ للحلول الهندسية، والأهداف الرئيسية للجان، كما اطّلع على أعمال اللجنة الفنية لمواقع حاضرة الدمام، والتي تضمنت اجتماعات اللجنة الفنية بخصوص مواقع حاضرة الدمام، والاطلاع على المستهدفات والحلول المقترحة لتقليص الحوادث.

واختتم الاجتماع بعرض اهم التوصيات والتي جاء أبرزها حلول هندسية وضبطية للمواقع الحرجة، وعمل دراسات بديلة لحركة المشاة بالطرق، أما التوصيات الضبطية اشتملت على مراقبة السرعة من قبل المرور، ومراقبة قطع الطريق من خلال الأماكن غير المخصصة للعبور، ومن أبرز التوصيات تم مناقشة عمل إرشادات توعوية، وعمل محتوى مرئي حملات توعوية في مختلف وسائل التواصل.