أمين الشرقية يرأس الاجتماع التنسيقي مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة أعمال الاستعداد لموسم الأمطار

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رأس معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الاثنين 13/04/1444هـ، الاجتماع التنسيقي مع الجهات ذات العلاقة، لمتابعة جاهزية الأعمال الخاصة بالاستعداد لموسم الأمطار للعام 1444هـ، وذلك بحضور عدد من الجهات، تمثلت في الإدارة العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، والإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية، والدوريات الأمنية بالمنطقة الشرقية، وفرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، والقطاع الشرقي لشركة المياه الوطنية، والمركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الشرقية.

وفي بداية الاجتماع رحب معاليه بالحضور من كافة الجهات، مؤكدا على حرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان – حفظهما الله-، بالاستعداد المبكر لموسم الأمطار والتنسيق بين الجهات الخدمية المعنية لتطبيق الخطط الخاصة بتصريف مياه الأمطار وسرعة التفاعل والتعامل والاستجابة مع الظروف المصاحبة كافة، كما أكد معاليه سعي الأمانة للارتقاء بخدماتها وعملها مع الجهات المعنية كافة، للتعامل مع خطط موسم الأمطار والتنسيق المشترك والدائم في هذا الشأن، مشدداً على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية وبذل أقصى الجهود وتسخير الإمكانيات كافة من أجل إنجاح خطة تصريف مياه الأمطار لهذا العام، إضافة إلى الوقوف الميداني لتنفيذ خطة التعامل مع موسم الأمطار والرفع أولاً بأول بتقارير عن تنفيذ الخطة.

بعدها قدم مركز الأزمات والمخاطر بالأمانة، عرضا تضمن خطة الأمانة، التي اشتملت على عدد من المراحل من خلال جمع البيانات وتحليلها، وإزالة آثار هطول الأمطار وجمع الدروس المستفادة، وتنسيق الاستجابة السريعة، كما تم استعراض موقف الأمانة ضمن مراحل إدارة الموسم من خلال الاستعداد والاستجابة والتعافي.

كما تم استعراض جهود الأمانة في موسم الأمطار السابق، والتي تضمنت أطوال خطوط شبكات تصريف مياه الأمطار بحاضرة الدمام بحوالي مليون و 100 ألف متر طولي، وعدد محطات تصريف مياه الأمطار (47) محطة، فيما شهدت الحاضرة عدد من الحالات المطرية وقد تم التعامل معها بتوفير (239) معدة تم إشراكها في الخطة لكل حالة مطرية، وتم التعامل مع (439) موقعاً، وشارك (4218) عاملاً ضمن الخطة، فيما بلغ إجمالي كمية الأمطار المسحوبة لكل الحالات المطرية (5519734) م3.

هذا بالإضافة الى مشاريع تصريف مياه الأمطار الجاري تنفيذها، والمواقع الحرجة المرصودة لموسم الأمطار السابق، والتي بلغت (80) موقع.

كما استعرضت القطاعات الحكومية ذات العلاقة المشاركة في خطة الأمانة، استعداداتهم فيما يخص التعامل مع موسم الأمطار، مؤكدين الجاهزية لأي طارئ – لا سمح الله -، وتسخير جميع الإمكانيات والاستعدادات لهذا الموسم، والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمقرها في وكالة التعمير والمشاريع بالأمانة، التي تضم عدداً من مندوبي الجهات ذات العلاقة.