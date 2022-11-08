أمين الشرقية يرأس الاجتماع الدوري مع الوكلاء ومدراء الادارات ورؤساء البلديات لمناقشة خطة معالجة التشوه البصري بالمنطقة

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ناقش معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الثلاثاء 14/04/1444هـ، خطة معالجة التشوه البصري وبرنامج تحسين المشهد الحضري، ومؤشرات القياس لأداء البلديات، والتي تهدف بدورها الى ضمان معالجة التشوه البصري في المنطقة، وذلك خلال الاجتماع الدوري مع الوكلاء ومدراء الإدارات ورؤساء البلديات، بمقر الأمانة.

وشدد معاليه في بداية الاجتماع على رفع وتيرة العمل والتفاعل مع كافة البلاغات، والتركيز على عناصر إصلاح الأساسيات وتحديد الأولويات والتنفيذ في أسرع وقت ممكن، للمواقع والشوارع المستهدفة ذات الأولوية والتدرج في التنفيذ.

واطلع بعدها على عرض غرفة عمليات تحسين المشهد الحضري لوكالة التعمير والمشاريع، الذي تضمن مناقشة الورشة التدريبية التي عقدتها الأمانة بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية (هدف)، بعنوان ” المراقب المجتمعي، كما تمت الإشارة للخطة الوطنية لمعالجة التشوه البصري على مستوى المملكة، كما ناقش معاليه تسوير الأراضي الفضاء والتي يبلغ المستهدف منها (395)، وبلغ عدد رخص التسوير (47) رخصة، وعدد رخص البناء (26) رخصة، وعدد الأراضي التي تم تسويرها (20) أرض.

كما اطّلع معاليه على تقارير الديوان، والملاحظات لشهر صفر، ومعالجات ملاحظات المتسوق الخفي التي بلغت (94) ملاحظة تمت معالجتها.

وتضمن العرض دليل الارتقاء بالمشهد الحضري، الذي يوضح مفهوم التشوه البصري وعناصر التشوه البصري وآلية الرصد والمعالجة، واختتم بتقرير بلاغات التشوه البصري للفترة من 01/01/2022م وحتى 06/11/2022م.

بعدها اطّلع معاليه على دليل تسوير مواقع الأعمال الإنشائية، والذي تحرص الأمانة من خلاله على توحيد المظهر العام لأسوار المواقع الإنشائية مع المباني المحيطة بشكل حضاري يتماشى مع إحدى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمعالجة التشوه البصري، والذي تضمن اشتراطات التنظيم المكاني، والاشتراطات الفنية، واطّلع على بعض النماذج الخاطئة للسور المؤقت، وإرشادات تصميم هوية السور المؤقت، والشعارات الإعلانية، وأمثلة توضيحية للأسوار المؤقتة.

بعد ذلك تم استعراض إنجازات معالجة التشوه البصري لبلدية محافظة بقيق، وبلدية عين دار، وتمثلت في مخلفات البناء والهدم، وإزالة الكتابات المشوهة، ورفع السيارات التالفة، ومعالجة حاويات النظافة، ودهان برودرات الأرصفة والخطوط الطولية، وتحسين مظهر حواجز الحفريات، ومعالجة حفر الشوارع، وصيانة أعمدة الانارة والفوانيس، وإصلاح الانترلوك وبلاط الأرصفة المتهالكة.

واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات التي تضمّنت تكثيف الجهود لمعالجة التشوهات البصرية، وتسريع آلية الأعمال الجاري تنفيذها للانتهاء منها، ومتابعتها مع المقاولين وتطبيق معايير الجودة في المعالجات.