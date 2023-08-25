أمين الشرقية يناقش خطة معالجة التشوه البصري ورفع وتيرة الأعمال بالمنطقة

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ناقش معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، خطة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وسعي الأمانة في رفع وتيرة الأعمال البلدية التي من شأنها الحد ومعالجة التشوهات البصرية ومتابعة تحسينها لإبراز الصورة المميزة للمنطقة، والمحافظة على أعلى معايير جودة التنفيذ من خلالها.

واطّلع معاليه خلال الاجتماع الأسبوعي، الذي ترأسه أمس بمقر الأمانة، على عرض غرفة عمليات تحسين المشهد البصري الذي تضمن الخطة الوطنية لمعالجة التشوهات البصرية، وفقاً للبرنامج الزمني لمعالجة العناصر الفورية، الذي تم فيه تحديد موعد تحقيق مستهدفات الأمانات، ومناقشة الممكنات والأدلة الفنية المعتمدة، وجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، والأدلة الرقابية لعناصر التشوه البصري.

وناقش الاجتماع كذلك شهادة امتثال المباني، التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتحليل مسار الأعمال لبلدية وسط الدمام، والذي أشار إلى الأحياء الأكثر بلاغات والأكثر رخصاً إنشائية من الفترة 1/ 5 / 2023م حتى 31 / 7 / 2023م، إضافة إلى رخص الحفريات بأحياء وسط الدمام، والبلاغات داخل الأولوية، وأكثر العناصر تكراراً ببلاغات 940 خلال الفترة ذاتها، والتوصيات للبلاغات الأكثر تكراراً، والرقابة الميدانية.

عقب ذلك استعرضت تحديثات مبادرة معالي الأمين للطرق، حيث ناقش مقترحات العبارات التحفيزية للمبادرة، وتنفيذها وكل ما يتعلق بها، وتقرير إدارة الطوارئ والبلاغات 940، لفترة أسبوع من 13-19/ 8/ 2023م .

واختتم الاجتماع بعرض تحليل أداء بلديات محافظة رأس تنورة، ومليجة، ومحافظة القرية العليا، ومناقشة إنجازات ومبادرات بلديتي الخبر والرفيعة، وتحليل مسار الأعمال والأداء لتحسين المشهد الحضري، ورفع وإزالة ومعالجة عناصر التشوه البصري.