أمين الشرقية يُناقش منجزات وكالة التعمير والمشاريع خلال النصف الأول من العام الحالي

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ناقش معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير خلال رئاسته أمس، منجزات وكالة التعمير والمشاريع خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري، بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي.

وأوضحت الوكالة أنها طرحت خلال تلك الفترة أكثر من 134 مشروعاً ، مستعرضة أبرز منجزاتها في مشاريع الطرق والجسور والأنفاق، وتصريف مياه الأمطار، وتحسين المشهد البصري، والنقل العام، والإنارة، إضافة إلى عدد من مشاريع الأنسنة في مختلف أحياء حاضرة الدمام تنوعت ما بين مراحل التصميم، والتنفيذ، والصيانة، وأبرز منجزات واحصائيات مشروع النقل العام بالحافلات، واستعرضت إحصائيات غرف عمليات الأمانة .

فيما اطلع معاليه، على أبرز المبادرات والمشاركات المجتمعية بمدينة الدمام كمجسم شارع الخليج مع مجموعة الحقيل للاستثمار، وممشى جامعة الأصالة، وحديقة رفيدة الصحية، وكلية محمد المانع للعلوم الطبية، ومبادرة مجموعة التميمي بلازا بتطوير ساحات بطريق الأمير محمد بن فهد بالدمام مقابل مجمع التميمي .

وأشار المهندس بخرجي، إلى ارتفاع مؤشر ترشيد الإنارة بعد استبدال فوانيس الاضاءة الى نظام (LED) ورفع نسبة التغطية للمناطق المأهولة بنسبة 95%، مؤكداً الانتهاء من إعداد التصاميم الجيومترية لبعض الطرق، وأعمال التحسينات المرورية لتقاطعات وشوارع شبكة الطرق بالحاضرة لـ 300 موقع، وعمل التحليل المرورى على نموذج النقل والمرور، وأعمال المحاكاة المرورية لـ 45 من الطرق والتقاطعات، ومراجعة واعتماد دراسات التأثير المروري ودراسات المداخل والمخارج لبعض المشاريع بـ 200 دراسة، فيما بقي عدد من مشاريع الطرق في مرحلة التنفيذ بطول 187 كم، ومشاريع في مرحلة الصيانة بمساحة 1.675.882 متراُ مربعاً، وتم رفع نسبة السلامة المرورية بالجسور والأنفاق والتي في مرحلة التصميم وأخرى في مرحلة الطرح والترسية.

وأضاف، أن الوكالة أنجزت أعمال الصيانة الدورية لـ 43 محطة تصريف مياه أمطار، وتأمين واستبدال المضخات ومعالجة المواقع الحرجة بالحاضرة بمعدل 20 موقع، واستعد مركز الأزمات والمخاطر لاستقبال موسم الأمطار للعام الحالي من خلال خطة عمل تشغيلية بالتنسيق مع كافة القطاعات المشاركة تشمل رفع كفاءة المنظومة التشغيلية لشبكة تصريف مياه الأمطار وتغطية وتأمين المناطق الحرجة .

وفي ختام الاجتماع ناقش معالي أمين الشرقية، أهم مستهدفات الوكالة القادمة، مشدداً على أهمية سرعة الإنجاز مع الجودة والتحقق من أولوية المشاريع المنفذة وكفاءة المقاولين.