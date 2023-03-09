أمين الطائف: رؤية المملكة 2030 رسمت خطة انطلاق تحقق للمرأة السعودية طموحاتها

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احتفت أمانة الطائف باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 08 من شهر مارس، وذلك من خلال تنظيم فعاليات مختلفة، وتوزيع نشرات توعوية تبرز دور المرأة السعودية كشريك في التنمية والتطوير على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي والصحي.

وأوضح أمين الطائف المهندس ناصر الرحيلي، أن رؤية المملكة 2030 رسمت خطة انطلاق تحقق للمرأة طموحاتها في مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، مؤكدًا أن المرأة تستفيد من تطلعات جميع برامج الرؤية، مع تخصيص مستهدفات لتمكينها في برنامج التحول الوطني، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وبين أن الرؤية الحكيمة وضعت التشريعات اللازمة لإدماج المرأة في جميع قطاعات سوق العمل، وتسارعت وتيرة الإصلاحات التشريعية والتوجيهات التنفيذية لتذليل العقبات في طريق المشاركة الكاملة للمرأة في المجالات التنموية الأساسية.

وأشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ساهمت في تهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك بمشاركة المرأة السعودية بالتركيز على تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي، والإسهام في تنمية القطاع الخاص.