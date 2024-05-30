أمين العاصمة المقدسة يتفقَّد مراكز الخدمات البلدية بالمشاعر المقدسة استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن

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تفقَّد معالي أمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداود اليوم، المشاعر المقدسة ووقف على جاهزية المرافق البلدية والمراكز الميدانية، استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1445هـ.

وأكّد الداود، أن جميع القطاعات تعمل بكفاءة عالية لضمان توفير أقصى درجات الراحة والأمان للحجاج طوال فترة إقاماتهم، مشدداً على أهمية التنسيق المستمر بين إدارات الأمانة المختلفة لضمان سير الخدمات بسلاسة.

وأوضح أن هناك خططاً محكمة للتعامل مع الحالات الطارئة والأزمات خلال الموسم، مشيداً بالتعاون البناء بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاح هذا الموسم -بمشيئة الله-، مؤكداً الجهود المبذولة لتقديم أفضل وأرقى الخدمات البلدية لضيوف الرحمن، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – في خدمة الحجاج وتسهيل أدائهم لمناسكهم بيسر وسهولة.