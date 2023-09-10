أمين القصيم يزور معرض الأمانة بمعرض سيتي سكيب ويدعو المزيد من الجهد لخدمة المستثمرين

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اطلع أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي على سير العمل والتجهيزات في ركن امانة منطقة القصيم بمعرض سيتي سكيب المقام بالرياض ودعاء من خلال الزيارة الى بذل الجهد لخدمة المستثمرين وطرح الفرص.

وأشار أمين منطقة القصيم إلى أن الاستثمار بالشكل الصحيح بمنطقة القصيم سيجعلنا أمام اقتصاد أكثر ازدهاراً، وفرص عمل أكثر تنوعاً ، في تحقيق أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030.

وبين الأمين أن منطقة القصيم تتميز بموقع جغرافي وإمكانات مادية وبشرية، تجعلها مهيأة لزيادة الاستثمار ، واستقطاب رؤوس الأموال، وطرح المزيد من الوظائف لأفراد المجتمع، متمنيا أن يكون هذا المعرض خطوة لاستغلال هذه الفرص المتاحة.