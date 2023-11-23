أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: وقف إطلاق النار في غزة يعد كسرا لهيبة حكومة إسرائيل.. وتمديده سيكون بداية نهاية الحرب

أكد أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية “مصطفى البرغوثي”، أن وقف إطلاق النار في غزة يعد كسرا لهيبة حكومة إسرائيل.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أنه في حال نجحت الوساطة المصرية القطرية في تمديد وقف إطلاق النار في غزة، فإن ذلك يعني بداية نهاية الحرب في غزة.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني والصحي في قطاع غزة، يعاني من تدهور شديد جراء القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر على القطاع المحاصر.