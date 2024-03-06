أمين المنطقة الشرقية يتوّج الفرق الفائزة بكؤوس ملتقى الأمانة لكرة القدم “بطولة ورسالة”

المناطق_ المنطقة الشرقية

توّج معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أمس، الفرق الفائزة بكؤوس ملتقى أمانة المنطقة الشرقية لكرة القدم “بطولة ورسالة” الذي أقيم في ملعب نادي النهضة الرياضي.

وشمل التتويج فريق R5 من محافظة الجبيل للفئة المفتوحة، وفريق الزعيم من الدمام لفئة الناشئين تحت سن 13 سنة، وفريق اليمامة المخضرمين لفئة فوق سن 35 سنة، وفريق قرنتا لفئة الشباب، إضافة إلى فريق المعهد السعودي العالمي “وفاق” على بطولة السيدات، إلى جانب تكريم الجهات المشاركة والداعمة للبطولة في هذه النسخة.

وقد انطلقت البطولة قبل شهرين في 7 من محافظات المنطقة الشرقية هي (الدمام، والخبر، والقطيف والجبيل، والخفجي، وبقيق، والظهران)، وشارك بها 160 فريقاً من جميع الفئات.