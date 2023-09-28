أمين المنطقة الشرقية يدشن النسخة الثانية من الحملة التوعوية للأمن السيبراني

المناطق_واس

دشن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير اليوم، الحملة التوعوية للأمن السيبراني تحت شعار “لا يطولونك”، والتي تهدف إلى التوعية بالإجراءات الوقائية لأمن المعلومات والأمن السيبراني داخل شبكات ومنشآت القطاع البلدي بالمنطقة الشرقية، بحضور مدير عام الأمن السيبراني المهندس محمد بن عايش الشاطري.

وأوضح معاليه، أن الحملة تستمر لمدة 30 يوماً، وتستهدف جميع شرائح المجتمع من منسوبي الأمانة والبلديات والمستفيدين، والتي تتضمن عددًا من الأهداف، أهمها رفع درجة الوعي بأمن المعلومات لأكثر من 3500 موظف وموظفة من منسوبي الأمانة وبلديات المنطقة، ونشر ثقافة سيبرانية عالية لدى أفراد المجتمع بشكل عام، ومنسوبي الأمانة بشكل خاص من خلال رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، وإيصال أهمية الوعي بالأمن السيبراني، وكيفية التصدي لتحدياته وهجماته لأفراد المجتمع بشكل عام، ومنسوبي الأمانة بشكل خاص من خلال رسائل توعوية ودورية، وتتركز رسالة حملة “لا يطولونك” في تعزيز الوعي والتركيز على الدور الذي يلعبه كل فرد وكل موظف، والتأكيد على أهمية وكيفية اتخاذ خطوات استباقية للتصدي للهجمات والتهديدات السيبرانية، ومعرفة الحلول والطرق للتصدي للهجمات التي قد تشكل خطراً على معلوماتهم وأجهزتهم.