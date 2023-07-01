أمين جازان يتفقد المتنزهات والمواقع السياحية التابعة للأمانة

المناطق ـ واس

تفقّد أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني، عدداً من المواقع التي تشهد توافد كبير من الزوار خلال إجازة عيد الأضحى، وذلك للتأكد من جودة الخدمات البلدية المقدمة لهم.

وزار ممر الغروب وساحة المعايدة التي أطلقتها أمانة المنطقة تزامناً مع العيد، والواجهة البحرية الشمالية إضافة إلى الشاطئ الرملي وعدداً من المواقع السياحية والفعاليات التي طرحتها أمانة المنطقة كفرص استثمارية مؤقتة في الواجهة البحرية الشمالية ، والتي تبرز وما تشهده المنطقة من تطور ونمو في شتَّى المجالات، بالإضافة إلى مقر فعاليات العيد بمركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة جيزان .

واستمع إلى شرح عن الفعاليات ونشاطات العيد التي تنظمها الأمانة تحت شعار ” عيدنا فرحة ” ، موجهاً بمضاعفة الجهود وذلك في سبيل الرقي بالخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار المنطقة.