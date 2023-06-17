أمين جازان يتفقد بلديتي أبو عريش ووادي جازان

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تفقّد أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني أمس، بلديتي محافظة أبو عريش ومركز وادي جازان، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها للبلديات التابعة للأمانة في مختلف محافظات ومراكز المنطقة.

ووقف أمين المنطقة خلال الجولة على سير العمل بالمشاريع البلدية، مستعرضًا مع رئيسي البلديتين كافة الموضوعات التي تهم عمل البلديتين والخدمات التي تقدمها لأبناء المحافظة والقرى التابعة لها.

إثر ذلك دشن الغزواني مركز مراقبة المدينة في بلدية محافظة أبو عريش الذي يسهم في رفع كفاءة أداء المدن، وأعمال الرقابة لتحسين جاذبية المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية.

وبحث السبل الكفيلة بتذليل المعوقات والعقبات كافة التي تعترض عمل البلديتين والمشروعات التابعة لها، بما يحقّق أعلى معايير الجودة، وتنفيذها وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك.

واختتم أمين المنطقة جولته باجتماع مع محافظ أبو عريش مصطفى قحل وأعضاء المجلس المحلي ومشايخ وأعيان المحافظة، حيث تم بحث احتياجات المحافظة من الخدمات والمشروعات البلدية.