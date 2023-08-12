أمين جمعية أهل الحديث في باكستان: المملكة دائما ما تكون حريصة على توحيد صف المسلمين وجمع كلمتهم

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أكد أمين جمعية أهل الحديث في جمهورية باكستان الدكتور عبدالكريم قادر بخش أن هذا المؤتمر الدولي الذي يجمع علماء الأمة الإسلامية يرسخ منهج المملكة في نشر الوسطية والاعتدال، وترسيخ مبدأ التسامح والسلام والحوار بين الأديان.

جاء ذلك في تصريح صحفي له بمناسبة مشاركته في المؤتمر الدولي (التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم ” تواصل وتكامل”) الذي يقام بالمملكة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- ويقام بمكة المكرمة خلال الفترة 26 – 27 / 1 / 1445هـ, وتنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمشاركة 85 دولة، يمثلها وزراء ورؤساء الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات والجمعيات الإسلامية.

وبين الدكتور عبدالكريم أن المملكة دائما ما تكون حريصة على توحيد صف المسلمين وجمع كلمتهم وتقديم كل العون لهم في جميع بلدان العالم، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يقوم بها معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ من أجل إنجاح هذا المؤتمر .

وفي ختام تصريحه دعا الله سبحانه وتعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحغظهما الله على مايقدمانه من أعمال جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين، ومد يد العون لخدمة هذا الدين الحنيف.