أمين حفر الباطن: في اليوم الوطني نستذكر تضحيات الملك المؤسس -غفر الله له- ورجاله الأوفياء المُخلصين

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رفع سعادة أمين محافظة حفرالباطن المهندس خلف بن حمدان العتيبي التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- ولكافّة المواطنين الكِرام بمُناسبة اليوم الوطني الـ 93 لبلادنا الغالية المملكة العربية السعودية.

وقال بهذه المناسبة: هذا يومٌ خالد؛ فيه نستذكر تضحيات الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- ورجاله الأوفياء المُخلصين، تضحياتٌ أثمرت عن وحدة هذا الكيان الشامخ، وطن آمن مُطمئن، وطنٌ سار على نهج مؤسسه الراحل -غفر الله له- أبناؤه الملوك الذين أكملوا المسيرة وحفظوا العهد وجعلوا خدمة الوطن والمواطن أولوية قصوى.

وأكّد العتيبي أنه في عهد إمام الحزم والصلاح خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وسمو ولي عهده الأمير المُلهم -رعاه الله-، نرى خطوات التطوّر تتسارع، والنمو والازدهار يشمل كافة القطاعات، والتنمية تستهدف كُل مُدن وقُرى المملكة، والشعب بتلاحمه وتكاتفه حول قيادته وإيمانه العميق برؤية السعودية 2030 ومُستهدفاتها الوطنية الكُبرى يسعى جاهداً ليكون مُمكِناً وداعماً لها للوصول إلى قِمَمٍ أعلى في وطن شعبه يشبه قمّة جبل طويق، وأننا نحتفل اليوم ونحن نرى مُدننا السعودية تعيش رخاءً وازدهاراً، وارتقاءً ملحوظاً في جودة الحياة، وتوفير الخدمات التي تُسهل وتُيسر الأعمال وتُسهم في جعل المملكة دائماً في مصاف الدول المُتقدمة.

واختتم سعادة أمين محافظة حفرالباطن كلمته سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا الغالية وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.