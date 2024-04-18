أمين حفر الباطن يترأس اجتماعاً لتنسيق المشروعات مع شركة المياه الوطنية

المناطق_عبدالعزيز ابراهيم

ترأس أمين حفر الباطن المهندس خلف بن حمدان العتيبي اجتماعاً مع شركة المياه الوطنية، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عدة نقاط تهدف إلى تعزيز التكامل ومواجهة التحديات عبر رفع مستوى التنسيق بين الجهتين.

كما تم تحديد الاحتياجات والتحديات التي تواجه المشروعات الحالية، رفع مستوى التكامل بين الأطراف المشاركة في المشروعات خاصّة الأعمال الميدانية، واستعراض المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال العام الحالي 2024، والخطط المُستقبلية لمشاريع سيتم تنفيذها، إضافة إلى تناول تحديات عمليات التشغيل والصيانة والسبل المُمكنة لتسهيل تنفيذ المشروعات وضمان نجاحها على المدى الطويل.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التزام أمانة محافظة حفرالباطن بتعزيز التعاون والتنسيق لتحسين جودة الخدمات وتنفيذ المشروعات الضرورية لرفع مستوى البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في المحافظة.