أمين «شؤون الأسرة» توضح طرق حماية الأطفال من التأثير السلبي للإنترنت

وأكملت، أنَّ الانفتاح الرقمي لدى أفراد الأسرة والأطفال على الفضاء السيبراني والألعاب الإلكترونية تحد كبير لنا، من حيث التنمر الإلكتروني والتعرّض للعنف والمقاطع غير الملائمة.