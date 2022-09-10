أمين «شؤون الأسرة» توضح طرق حماية الأطفال من التأثير السلبي للإنترنت

أوضحت د.هلا التويجري أمين عام مجلس شؤون الأسرة، طرق حماية الأطفال من التأثير السلبي للوصول إلى الإنترنت.
وأضافت «التويجري»، خلال لقائها المذاع على قناة «العربية»، أنَّ علاج ذلك يتطلب مراعاة السياسات والتشريعات ذات الصلة بوصول تلك المواقع إلى الطفل.
وشددت «التويجري»، على ضرورة وعي الأسرة بالمتغيرات التي يتعرَّض لها الأطفال، وبما يحدث بسبب ما يتعرض له.
وأكملت، أنَّ الانفتاح الرقمي لدى أفراد الأسرة والأطفال على الفضاء السيبراني والألعاب الإلكترونية تحد كبير لنا، من حيث التنمر الإلكتروني والتعرّض للعنف والمقاطع غير الملائمة.