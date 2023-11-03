أمين عام “آركو ” يثمّن مبادرة المملكة إطلاق حملة تبرعات شعبية لصالح الشعب الفلسطيني

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ثمَّن معالي أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر “آركو” الدكتور صالح بن حمد التويجري، مبادرة المملكة إطلاق حملة تبرعات للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، لتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن الهجمات العسكرية للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، بشكل وحشي، واستخدام إجراءات تعسفيةً لإعاقة العمل الإنساني داخل فلسطين.

وعبَّر الدكتور التويجري باسمه وبالإنابة عن رؤساء الجمعيات في الوطن العربي عن بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، لهذه اللفتة الطيبة، بالإعلان عن حملة التبرعات، وافتتاح الحملة بمبالغ مجزية، سائلًا الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهما، مثمنًا الدور الدبلوماسي الذي تبذله المملكة لإيقاف العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين.

وناشد التويجري المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لإيقاف العمليات العسكرية، وفتح المعابر بشكل كامل -دون تقييد- لدخول المساعدات الإغاثية، مبرزًا ما يتعرض له الفلسطينيون من هجمات عسكرية شرسة، وخرق سافر للاتفاقيات الدولية، ولمبادئ القانون الدولي الإنساني.