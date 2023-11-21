أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية: هناك محاولة لشغل العالم بسيناريوهات ما بعد الحرب لإلهائه عن المجزرة الوحشية في غزة

أكد أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور “مصطفى البرغوثي”، أن هناك محاولة لشغل العالم بسيناريوهات ما بعد الحرب لإلهائه عن المجزرة الوحشية في غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب المجازر الوحشية في قطاع غزة بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وأوضح أن ازدواجية المعايير التي كشفتها حرب غزة، شككت في مصداقية الأطراف الدولية في وقف الحرب ونزيف الدماء في غزة.