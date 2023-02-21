أمين عام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية يلتقي نائب مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

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التقى الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بمنظمة المؤتمر الإسلامي السفير طارق علي بخيت مع نائب مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لاري ساكس، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث اليوم.

وبحث الجانبان وجهات النظر حول تعزيز شراكتهما الثنائية في إطار مذكرة التفاهم والتعاون الموقعة، المتضمنة المشاورات المشتركة والحوار الإستراتيجي، وتبادل المعلومات، والمشاركة في الاستجابة للكوارث، والتدريب والدعم التشغيلي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء التزامهما بتعزيز التعاون في مجال المساعدة الإنسانية والتمسك بالمبادئ الإنسانية.