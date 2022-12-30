أمين عام الناتو يدعو إلى إرسال المزيد من الأسلحة لأوكرانيا

طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” ينس ستولتنبرج بإرسال المزيد من الأسلحة لأوكرانيا.

وقال النرويجي ينس ستولتنبرج: “قد يبدو الأمر وكأنه مفارقة، لكن الدعم العسكري لأوكرانيا هو أسرع طريق للسلام”.

ولا بد أن يقتنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لن يحقق هدفه في السيطرة على أوكرانيا.

وقال ستولتنبرج إنه، بالتالي، يمكن أن يكون هناك “حل سلمي تفاوضي يضمن سيادة أوكرانيا كدولة ديمقراطية مستقلة”.

وأوضح ستولتنبرج أيضًا أنه يعتبر الهجمات الأوكرانية الأخيرة على أهداف عسكرية في روسيا مشروعة تمامًا.

وقال: “لكل دولة الحق في الدفاع عن نفسها – وكذلك أوكرانيا”.

وأوضح أنه يجب النظر إلى الهجمات الأوكرانية في سياقها.

وقال أمين عام الناتو إن ذلك يشمل الهجمات الروسية الضخمة على البنية التحتية المدنية بهدف حرمان الأوكرانيين من الماء والتدفئة والكهرباء في الشتاء.

وحول مسألة ما إذا كان من المناسب، في رأيه ، تزويد أوكرانيا بصواريخ متوسطة المدى، قال ستولتنبرج إن هناك “حوارًا مستمرًّا بين الحلفاء وأوكرانيا حول أنظمة محددة”.

كما أشار إلى أن حلفاء الناتو قد زودوا أوكرانيا بالفعل بأنظمة أسلحة بعيدة المدى في الماضي.

على سبيل المثال، راجمات الصواريخ من طراز هيمارس والمدفعية بعيدة المدى والطائرات بدون طيار.