أمين عام دارة الملك عبدالعزيز يرفع التهاني للقيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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رفع معالي الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري، التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع باليمن والخير والبركات.

وقال معاليه: “نتطلع باعتزاز وفخر لما حققه وطننا الغالي من تقدم ونمو وازدهار في ظل حكومتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مستبشرين بمستقبل مشرق ومزدهر بفضل الجهود الحثيثة والرؤية الطموحة التي تمضي بها البلاد”.

وأكد الدكتور السماري أن خدمة الإسلام والمسلمين، وتوفير كل ما من شأنه أمن وطمأنينة ضيوف الرحمن وتيسير مناسكهم، هي من أهم أولويات القيادة الحكيمة، سائلاً الله أن يديم على وطننا الغالي الأمن والأمان، والاستقرار والرخاء.