أمين عام دارة الملك عبدالعزيز يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك

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رفع معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصحاب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم، وللشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال معاليه: “هذه المناسبة العزيزة تمثل رمزاً للتآلف والتآزر والتراحم بين جميع أفراد المجتمع، وتعبر عن الوحدة والتضامن والتعاون، وفرصة للتفكر والتأمل في القيم الإسلامية السامية التي تدعو إلى العدل والرحمة والتسامح والتعاون “.

وأضاف: “نعيش في هذه الأيام المباركة ونحن نرفل في نِعَم لا تحصى مَنَّ الله بها علينا في ظل قيادتنا الحكيمة التي لم تترك مجالاً من مجالات الرفاهية والتنمية والازدهار إلا واتخذته مساراً لها، وهذا ما يستحق منا الشكر لله والحمد على عطائه “، متمنياً للجميع بأن يعيده الله علينا باليمن والبركات والأمان والسلام، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين جميعاً من كل سوءٍ ومكروه.