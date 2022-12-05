أمين عسير: الأمانة وبلدياتها مستعدة لاحتواء مياه الأمطار

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وجه أمين منطقة عسير المهندس عبد الله جالي، الوكالات والإدارات الاشرافية المختصة والبلديات الرئيسية والفرعية برفع درجة الاستعداد والتأهب لاحتواء آثار الأمطار التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، مع متابعة توقعات الأرصاد الخاصة بالحالة المطرية على المنطقة.

وجاءت هذه التوجيهات تفعيلاً لخطة العمل الاستباقية التي وضعتها الأمانة مسبقاً استعداداً لموسم الأمطار، حيث تضمنت التوجيهات رفع الجاهزية لأي طارئ لا سمح الله، مع أهمية مضاعفة الجهود في هذا الشأن، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان التعامل السريع والفعال وقت الحالة المطرية، إلى جانب سرعة مباشرة الإدارات المختصة بالأمانة والبلديات لحالات تصريف مياه الأمطار التي شهدتها مدن ومحافظات المنطقة، مع إزالة التجمعات المائية في المواقع الغير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار من خلال الآليات والمعدات والقوى البشرية المختصة.

وطالب عبد الله جالي بمتابعة تشغيل مشاريع تصريف المياه، والتأكد من أداء العبارات الصندوقية والمفتوحة ومضخات الأنفاق، وتمركز الاليات والمعدات ومضخات الشفط المتنقلة في الأماكن الحرجة، والتفاعل السريع مع البلاغات التي تتلقاها غرفة عمليات الأمانة وغرفة العمليات المشتركة.

ومن الجدير بالذكر، فإن الأمانة خصصت على مدار الساعة عبر ٩٤٠، موجهةً الجميع بالحيطة والحذر.

من جانبه أوضح مدير الادارة العامة للنظافة محمد سبران ان نطاق خدمات الأمانة سخرت أكثر من 35 معدة تسهم شفط المياه المتجمعة وإزالة الاثار التي تسببه الامطار وأكثر من 340 من القوى العاملة خلال موسم الامطار كما أشار الى يجري بشكل مستمر تحديث المواقع الحرجة التي تتجمع فيها مياه الامطار وعمل خطط لمعالجتها بالتنسيق مع الادارات المعنية بالامانة من خلال وضع الحلول الهندسية لضمان عدم تكرارها.