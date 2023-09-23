أمين عسير: اليوم الوطني وحد القلوب قبل الديار

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أعرب أمين منطقة عسير المهندس عبد الله الجالي بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93، عن مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة المتجذرة في النفوس، والمنقوشة في ذاكرة كل مواطن منتمٍ لهذا الوطن الغالي.

وقال الجالي: إن أول ما نستذكره في مناسبة اليوم الوطني هو حمد الله وشكره على ما من به علينا في هذا البلد من الخير ومن النعم والأمن والاستقرار وعلى ما من به علينا من توحيد القلوب قبل توحيد الديار فقد كان للملك عبد العزيز- رحمه الله- قناعة راسخة بأن المملكة العربية السعودية تمكنها بأن تكون في مصاف دول العالم تنمويا واقتصاديا وسياسيا وهي نفس القناعة لدى خادم الحرم الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله- عندما قال إن هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على كافة الأصعدة ، وذلك في ظل رؤيتنا المباركة رؤية 2030 التي حققت في السنوات القليلة الأولى ما أكسبها احترام الكثير من دول العالم على جميع الأصعدة، فيطيب لي في هذا اليوم وهذه المناسبة العزيزة والغالية علينا جميعا أن أهنئ وطننا الغالي حكومة وشعبا سائلا المولى- عز وجل- إلى مزيد من التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.