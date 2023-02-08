أمين عسير يتفقد مشاريع وأعمال معالجات التشوه البصري في البشاير وبلقرن وبني عمرو

المناطق_عسير

تفقد أمين منطقة عسير المهندس عبد الله جالي أعمال معالجة التشوه البصري التي تقوم بها بلديات البشاير وبلقرن وبني عمرو، وتابع أعمال الحصر والمعالجة كما ناقش مع رؤساء البلديات المشاريع القائمة والمستقبلية ووجه بضرورة متابعتها وتقديم الاميز والأفضل عند تنفيذها كماناقش معهم الجوانب الاستثمارية .

واطلع خلال الزيارة على عدد من المواقع الاستثمارية .

الى ذلك وقف بن جالي على عدد من المشروعات القائمة والتي تحت التنفيذ كما استمع الى الاحتياجات ومعوقات العمل في تلك البلديات.

الى ذلك استقبل امين عسير خلال زيارته المواطنين واستمع الى مطالبهم واحتياجاتهم .

وأكد جالي أن أمانة المنطقة وبلدياتها مستمرة في تنفيذ خططها وجهودها الرامية لمعالجة عناصر التشوه البصري، وتعزيز مساعي الأمانة في تحسين المشهد الحضري لمدن ومحافظات المنطقة تحقيقاً لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى رفع مستوى جودة الحياة وفقاً لرؤية المملكة 2030 .

داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة وبلدياتها لتحقيق أهداف المبادرة وتمكين أفراد المجتمع وإشراكهم في الإسهام برصد التشوهات البصرية من خلال تطبيق “صور وأرسل”، والإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية عبر تطبيقات الأمانة أو من خلال الرقم الموحد للبلاغات البلدية (940) .